Потери России за время полномасштабного вторжения в Украину: 35 250 военных, 1 567 танков и 185 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:

личного состава – около 35250 (+250 в сутки) лиц ликвидировано;

танков – 1 567 (+15) ед.;

боевых бронированных машин – 3 704 (+17) ед.;

артиллерийских систем – 778 (+7) ед.;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) - 243 (+0) ед;

средства ПВО – 102 (+1) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 185 (+1) ед;

БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 636 (+0);

крылатые ракеты – 139 (+0);

корабли /катера - 14 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14) ед;

специальная техника – 61 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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