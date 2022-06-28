Потери России за время полномасштабного вторжения в Украину: 35 250 военных, 1 567 танков и 185 вертолетов
С 24 февраля по 28 июня Россия потеряла около 35 250 военных, 3 704 бронемашины, 1 567 танков и 778 систем артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:
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личного состава – около 35250 (+250 в сутки) лиц ликвидировано;
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танков – 1 567 (+15) ед.;
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боевых бронированных машин – 3 704 (+17) ед.;
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артиллерийских систем – 778 (+7) ед.;
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РСЗО (реактивных систем залпового огня) - 243 (+0) ед;
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средства ПВО – 102 (+1) ед.;
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самолетов – 217 (+0) ед;
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вертолетов - 185 (+1) ед;
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БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 636 (+0);
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крылатые ракеты – 139 (+0);
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корабли /катера - 14 (+0) ед;
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автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14) ед;
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специальная техника – 61 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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