Потери России за сутки войны в Украине: 500 военных, 17 боевых бронемашин, 10 БПЛА
Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 246 690 солдат. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 246 690 (+500) военных ликвидировано
- танков ‒ 4216 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 8205 (+17)
- артиллерийских систем – 4839 (+23)
- РСЗО – 699 (+0)
- средств ПВО – 462 (+2)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10)
- крылатые ракеты ‒ 1347 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 7324 (+32)
- специальной техники ‒ 718 (+3)
Данные уточняются.
Сведение Генштаба: Более 40 боевых столкновений произошло на фронте за сутки
"Российская Федерация и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", - об этом в утренней сводке 1 августа докладывает Генштаб ВСУ.
Так, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российским войском.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе пострадали Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариково, Могрица, Степок и Рясное на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки россиян восточнее Берестово на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области.
Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы свыше 10 населенных пунктов, в частности это Одрадное, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.
На Лиманском направлении вражеская армия нанесла авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Роздолевка, Орехово-Василевка, Григоревка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности это Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении российское войско нанесло авиационный удар в районе Красногоровки. Совершило артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Острое Донецкой области.
Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Марьинки и Победы.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении россияне сохраняют военное присутствие. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львово, Херсон и Днепровское Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огневое поражение врага.
Россия нанесла 9 ракетных и 57 авиационных ударов по Украине за сутки
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 57 авиационных ударов, произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены гражданские люди, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома.
Украинские воины поразили 5 ЗРК, ТОС-1А "Солнцепек" и склад боеприпасов оккупантов
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов РФ.
- В Минобороны 31 июля отмечали , что ВСУ за неделю продвинулись еще на 12,6 кв. км к югу и на 2 кв. км – на Бахмутском направлении.
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