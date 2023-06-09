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Потери России за сутки войны в Украине: 1010 солдат, 24 боевых бронемашины и 10 танков, - Генштаб ВСУ

9 июня, 2023 пятница
08:57
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 213 770 солдат, 7 600 боевых бронемашин и 3 901 танк

О 9 июня это сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 213770 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3901 (+10),
  • боевых бронированных машин – 7600 (+24),
  • артиллерийских систем – 3702 (+34),
  • РСЗО – 599 (+4),
  • средств ПВО ‒ 359 (+4),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 299 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
  • крылатых ракет ‒ 1171 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6410 (+26),
  • специальной техники – 502 (+2).

Данные уточняются.

  • В ночь на 9 июня враг выпустил 6 крылатых ракет и 16 ударных дронов по территории Украины. Вместо этого ВСУ удалось уничтожить 4 ракеты Х-101/Х-555 и 10 ударных дронов.
Украина
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военные силы Украины
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Убитые русские
потери окуппантов
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