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Потери России за сутки войны в Украине: 1010 солдат, 24 боевых бронемашины и 10 танков, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 213 770 солдат, 7 600 боевых бронемашин и 3 901 танк
О 9 июня это сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 213770 (+1010) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3901 (+10),
- боевых бронированных машин – 7600 (+24),
- артиллерийских систем – 3702 (+34),
- РСЗО – 599 (+4),
- средств ПВО ‒ 359 (+4),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
- крылатых ракет ‒ 1171 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6410 (+26),
- специальной техники – 502 (+2).
Данные уточняются.
- В ночь на 9 июня враг выпустил 6 крылатых ракет и 16 ударных дронов по территории Украины. Вместо этого ВСУ удалось уничтожить 4 ракеты Х-101/Х-555 и 10 ударных дронов.
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