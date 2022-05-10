Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 26 тыс. военных, 1170 танков, 199 самолетов и 380 беспилотников, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 10 мая оккупанты потеряли в Украине 26 тыс. военных, 1170 танков, 158 вертолетов, 380 беспилотников оперативно-тактического уровня и 94 крылатые ракеты
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 составили:
- личного состава – около 26 000 (+350)
- танков ‒ 1170 (+25) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед.
- артиллерийских систем – 519 (+6) ед.
- РСЗО - 185 (+0) ед.
- средств ПВО - 87(+0) ед.
- самолетов – 199 (+0) ед.
- вертолетов – 158 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3)
- крылатых ракет – 94 (+0),
- кораблей/катеров - 12 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,
- специальной техники – 41 (+0).
Генштаб также сообщает, что самые большие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
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