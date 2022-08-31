Потери России от 24 февраля: почти 48 тыс. военных, 285 РСЗО и 1974 танка, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 августа ориентировочно составили:

личного состава ‒ 47900 (+350) человек ликвидировано

танков ‒ 1974 (+20) ед.

боевых бронированных машин – 4312 (+18) ед.

артиллерийских систем – 1091 (+12) ед.

РСЗО ‒ 285 (+3) ед.

средств ПВО ‒ 152 (+1) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов – 204 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2)

крылатых ракет ‒ 196 (+0)

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3236 (+19) ед.

специальной техники ‒ 103 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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