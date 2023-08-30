Потери России на войне в Украине превысили 262 тыс. военных, - Генштаб ВСУ
Россияне вели безуспешное наступление в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. За сутки РФ потеряла 570 солдат
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 262 410 (+570) человек
- танков ‒ 4423 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 8596 (+17)
- артиллерийских систем – 5476 (+26)
- РСЗО – 733 (+0)
- средств ПВО ‒ 500 (+0)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8)
- крылатых ракет ‒ 1419 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7953 (+44)
- специальной техники ‒ 825 (+5)
Данные уточняются.
Фото: Генштаб ВСУ
Враг вел наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях, безуспешно - сведение
За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений на фронте. Об этом в утренней сводке 30 августа отчитывается Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Семеновка Черниговской области; Мефодовка, Волфино, Ободы, Константиновка, Хотинь, Рясное Сумской области и Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Берестово, Раздолевка, Федоровка, Григоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области.
Нанесла авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Диброва, Миньковка, Орехово-Василовка, Зализнянское, Ступочки, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Остро, Дачное, Александрополь Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Зализничного и Вербового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Зализнянское, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Степногорск Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов россиян пострадали более 10 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка, Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
За сутки Россия нанесла 5 ракетных и 60 авиационных ударов по Украине
29 августа вражеское войско нанесло 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершило 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Силы обороны поразили районы скопления россиян и ТОС-1А "Солнцепок"
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепок" захватчиков.
- 29 августа сообщалось, что Силы обороны продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении, в частности, украинские защитники имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое на Запорожье и закреплялись на достигнутых рубежах.
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