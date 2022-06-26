Потери РФ за время полномасштабной войны: более 34,8 тыс. оккупантов, 1 532 танков и 630 БПЛА
С начала полномасштабной войны против Украины кафиры потеряли более 34,8 тыс. военных, 1 532 танков, 3 659 БМП и 630 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С 24 февраля по 25 июня Россия ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 34 850 (+150) человек
- танков ‒ 1 532 (+21) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 659 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 764 (+0) ед,
- РСЗО ‒ 243 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 99 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 184 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 139 (+2),
- корабли, катера ‒ 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 564 (+4) ед,
- специальная техника – 60 (+0).
За прошедшие сутки наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском и Кураховском направлениях.
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