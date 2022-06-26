Потери РФ за время полномасштабной войны: более 34,8 тыс. оккупантов, 1 532 танков и 630 БПЛА

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С 24 февраля по 25 июня Россия ориентировочно потеряла:

личного состава – около 34 850 (+150) человек

танков ‒ 1 532 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 659 (+14) ед,

артиллерийских систем – 764 (+0) ед,

РСЗО ‒ 243 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 99 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 184 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),

крылатые ракеты ‒ 139 (+2),

корабли, катера ‒ 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 564 (+4) ед,

специальная техника – 60 (+0).

За прошедшие сутки наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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