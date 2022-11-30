Потери РФ за сутки: 500 оккупантов, 3 танка и 7 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения военные РФ потеряли 88 880 солдат, 2914 танков, 5872 боевые бронированные машины и 1562 БПЛА
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ на фейсбук.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 88 880 (+500) оккупантов
- танков ‒ 2914 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 5872 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 1902 (+1) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средств ПВО – 210 (+1) ед.
- самолетов – 280 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7)
- крылатых ракет – 531 (+0).
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4,429 (+6) ед.
- специальной техники ‒ 163 (+0)
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.
- Напомним, в больницы оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян в течение недели.
- Украинские военные 29 ноября продолжали наносить поражение противнику. Нанесены 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также сбит беспилотник врага.
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