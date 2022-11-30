Об этом отчитывается Генштаб ВСУ на фейсбук.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 88 880 (+500) оккупантов

танков ‒ 2914 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 5872 (+6) ед.

артиллерийских систем – 1902 (+1) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средств ПВО – 210 (+1) ед.

самолетов – 280 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7)

крылатых ракет – 531 (+0).

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4,429 (+6) ед.

специальной техники ‒ 163 (+0)

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.

Напомним, в больницы оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян в течение недели.

Украинские военные 29 ноября продолжали наносить поражение противнику. Нанесены 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также сбит беспилотник врага.

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