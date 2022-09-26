Потери РФ в войне за сутки: 500 военных, 4 вертолета, самолет и система ПВО
В период с 24 февраля по 26 сентября враг потерял 57200 солдат, 2290 танков и почти 4857 боевых машин
Об этом сообщает Генштаб.Общие боевые потери противника за время полномасштабной войны ориентировочно составили:
- личного состава 57200 (+500) человек ликвидировано
- танков ‒ 2290 (+15) ед.
- боевых бронированных машин 4857 (+25) ед.
- артиллерийских систем – 1369 (+1) ед.
- РСЗО – 330 (+2) ед.
- средства ПВО – 172 (+1) ед.
- самолетов – 260 (+1)
- вертолетов – 224 (+4)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4) ед.
- крылатые ракеты ‒ 241 (+0) ед.
- корабли /катера ‒ 15 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 3711 (+10) ед.
- специальная техника / special equipment ‒ 131 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
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