Об этом сообщает Генштаб. Общие боевые потери противника за время полномасштабной войны ориентировочно составили:

личного состава 57200 (+500) человек ликвидировано

танков ‒ 2290 (+15) ед.

боевых бронированных машин 4857 (+25) ед.

артиллерийских систем – 1369 (+1) ед.

РСЗО – 330 (+2) ед.

средства ПВО – 172 (+1) ед.

самолетов – 260 (+1)

вертолетов – 224 (+4)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4) ед.

крылатые ракеты ‒ 241 (+0) ед.

корабли /катера ‒ 15 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 3711 (+10) ед.

специальная техника / special equipment ‒ 131 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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