Потери РФ в войне с Украиной превысили 203 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили 203 160 российских военных
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.23 ориентировочно составляют:
Личного состава – около 203 160 (+730 в сутки) военных ликвидировано
Танки – 3783 (+2) единицы
Боевые бронированные машины ‒ 7398 (+16)
Артиллерийские системы – 3258 (+29)
РСЗО – 564 (+0)
Средства ПВО ‒ 327 (+2)
Самолеты – 308 (+0)
Вертолеты – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21)
Крылатые ракеты ‒ 1011 (+0)
Корабли/катера ‒ 18 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны – 6115 (+12)
Специальная техника ‒ 425 (+2)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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