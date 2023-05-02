Потери РФ в войне с Украиной превысили 191 тыс. человек убитыми, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские силы обороны уничтожили 191 420 российских военных
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в facebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 02 мая 2023 года ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 191420 (+460 в сутки) лиц ликвидировано
- Танцев ‒ 3701 (+1) единиц
- Боевых бронированных машин – 7193 (+1)
- Артиллерийских систем – 2930 (+9)
- РСЗО – 544 (+0)
- Средства ПВО ‒ 298 (+3)
- Самолетов – 308 (+0)
- Вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1)
- Крылатые ракеты ‒ 947 (+15)
- Корабли /катера ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 5851 (+6)
- Специальная техника ‒ 360 (+1)
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