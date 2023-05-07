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Потери РФ в войне с Украиной достигли более 194 тыс. человек убитыми, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 194 430 военных убитыми
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 07.05.2023 ориентировочно составили:
- Личного состава - 194 430 (+660 в сутки) лиц ликвидировано
- Танцев ‒ 3723 (+6) единиц
- Боевых бронированных машин – 7248 (+10)
- Артиллерийских систем – 3010 (+18)
- РСЗО – 554 (+2)
- Средства ПВО ‒ 306 (+0)
- Самолетов – 308 (+0)
- Вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18)
- Крылатые ракеты ‒ 947 (+0)
- Корабли /катера ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 5952 (+16)
- Специальная техника ‒ 380 (+5)
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