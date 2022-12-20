Потери РФ в войне против Украины превысили 99 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны против Украины, россияне потеряли 99 230 человек погибшими, 2995 танков, 281 самолет и 266 вертолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 декабря ориентировочно составили:
личного состава – около 99 230 (+430 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2995 (+7) единиц
боевых бронированных машин – 5974 (+5)
артиллерийских систем – 1960 (+7) ед
РСЗО – 410 (+0)
средства ПВО ‒ 212 (+0)
самолетов – 281 (+0) ед
вертолетов – 266 (+2)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23)
крылатые ракеты ‒ 653 (+0)
корабли /катера ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4599 (+7)
специальная техника ‒ 177 (+2)
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