Потери РФ в войне против Украины превысили 95 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны против Украины россияне потеряли 95 260 человек погибшими, 2966 танков, 281 самолет и 264 вертолета
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 декабря ориентировочно составили:
личного состава – около 95260 (+500 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2966 (+0) единиц
боевых бронированных машин ‒ 5930 (+2)
артиллерийских систем – 1931 (+2)
РСЗО - 404 (+7)
средства ПВО ‒ 211 (+0)
самолетов – 281 (+0)
вертолетов – 264 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0)
крылатые ракеты ‒ 592 (+0)
корабли /катера ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4549 (+5)
специальная техника ‒ 170 (+1)
- 13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил усилия на наступательных действиях в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.
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