Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 декабря ориентировочно составили:

личного состава – около 95260 (+500 в сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2966 (+0) единиц

боевых бронированных машин ‒ 5930 (+2)

артиллерийских систем – 1931 (+2)

РСЗО - 404 (+7)

средства ПВО ‒ 211 (+0)

самолетов – 281 (+0)

вертолетов – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0)

крылатые ракеты ‒ 592 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4549 (+5)

специальная техника ‒ 170 (+1)

13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил усилия на наступательных действиях в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

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