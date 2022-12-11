Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 декабря ориентировочно составили:

личного состава 94140 (+380 в сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2942 (+2) единицы

боевых бронированных машин ‒ 5920(+3)

артиллерийских систем – 1928 (+1)

РСЗО – 397 (+0)

средства ПВО ‒ 211 (+0)

самолетов – 281 (+0)

вертолетов - 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10)

крылатые ракеты ‒ 592

корабли /катера ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4540 (+5)

специальная техника ‒ 167