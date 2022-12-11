Потери РФ в войне против Украины превысили 94 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла около 94 140 человек погибшими
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 декабря ориентировочно составили:
личного состава 94140 (+380 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2942 (+2) единицы
боевых бронированных машин ‒ 5920(+3)
артиллерийских систем – 1928 (+1)
РСЗО – 397 (+0)
средства ПВО ‒ 211 (+0)
самолетов – 281 (+0)
вертолетов - 264 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10)
крылатые ракеты ‒ 592
корабли /катера ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4540 (+5)
специальная техника ‒ 167
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