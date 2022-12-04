Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 декабря ориентировочно составляют:

личного состава - около 91 150 (+550 за сутки) оккупантов ликвидировано

танков ‒ 2922 (+5) единиц

боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6)

артиллерийских систем – 1908 (+2)

РСЗО – 395 (+0)

средств ПВО ‒ 210 (+0)

самолетов – 281 (+1)

вертолетов – 263 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1)

крылатых ракет ‒ 531 (+0)

кораблей/катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7)

специальной техники ‒ 163 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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