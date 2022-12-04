Потери РФ в Украине превысили 91 тыс. человек убитыми, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине уничтожено 91 150 российских военных, 2922 танка, 281 самолет и 263 вертолета
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 декабря ориентировочно составляют:
личного состава - около 91 150 (+550 за сутки) оккупантов ликвидировано
танков ‒ 2922 (+5) единиц
боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6)
артиллерийских систем – 1908 (+2)
РСЗО – 395 (+0)
средств ПВО ‒ 210 (+0)
самолетов – 281 (+1)
вертолетов – 263 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1)
крылатых ракет ‒ 531 (+0)
кораблей/катеров ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7)
специальной техники ‒ 163 (+0)
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
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