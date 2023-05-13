Потери РФ в Украине превысили 198 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 198260 российских военных
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составили:
Личного состава – около 198260 (+590 в сутки)
Танцев – 3751 (+6) единиц
Боевых бронированных машин – 7307 (+12)
Артиллерийских систем – 3095 (+27)
РСЗО – 561 (+2)
Средства ПВО ‒ 314 (+2)
Самолетов – 308 (+0)
Вертолетов – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29)
Крылатые ракеты ‒ 970 (+0)
Корабли /катера ‒ 18 (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15)
Специальная техника ‒ 402 (+9)
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