Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Потери РФ в Украине превысили 198 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ

Потери РФ в Украине превысили 198 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ

13 мая, 2023 суббота
08:14
Война с Россией

Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 198260 российских военных

Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составили:

Личного состава – около 198260 (+590 в сутки)

Танцев – 3751 (+6) единиц

Боевых бронированных машин – 7307 (+12)

Артиллерийских систем – 3095 (+27)

РСЗО – 561 (+2)

Средства ПВО ‒ 314 (+2)

Самолетов – 308 (+0)

Вертолетов – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29)

Крылатые ракеты ‒ 970 (+0)

Корабли /катера ‒ 18 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15)

Специальная техника ‒ 402 (+9)

военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
9 травня у москві парад
9 мая, 2023 вторник
Приехать на парад в Москву Токаева попросил Китай, Пашиняна – Иран, а Лукашенко – политический эскортник, – политтехнолог Голобуцкий
Бахмут, Донбас
12 мая, 2023 пятница
Уже можно осторожно говорить о поражении РФ в битве за Бахмут, – эксперт Defense Express Киричевски
Автор Татьяна Яворськая
12 мая, 2023 пятница
Карта переходов общин из Московского патриархата на май 2023 года
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 37.88
  • EUR
    Покупка 40.67
    Продажа 41.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
13 мая
09:43
Обновлено
В Хмельницкой области РФ поразила объект критической инфраструктуры, взрывными волнами повреждены дома в областном центре, есть пострадавшие
09:36
РФ ночью атаковала Украину беспилотниками, ПВО уничтожила 17 из 21 дрона
09:34
За сутки враг обстрелял четыре района Харьковщины: погиб мужчина, повреждены жилые и хозяйственные постройки
09:13
Эксклюзив
На оккупированной Херсонщине захватчики размещают администрации в многоэтажных домах, прикрываясь людьми, - Хлань
09:06
Британская разведка подтвердила хаотическое отступление одного из подразделений РФ под Бахмутом
09:02
Эксклюзив
Токаев и Назарбаев
Рано говорить, что Назарбаев все потерял, Токаев обеспечивает ему гарантии, – казахстанский политолог Альджанов
08:43
Обновлено
В Николаеве раздались взрывы: возникли пожары, пострадали три человека
08:29
Обновлено
ПВО сбила все "шахеды", которые ночью атаковали Киевщину, обломками дрона поврежден дом
08:01
OPINION
"Все идет по плану, но план хреновый"… Как изменят настройки головного мозга у русни
07:30
Инфографика
УПЛ: расписание матчей и трансляций 26-го тура
06:55
В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки, - Генштаб ВСУ
06:09
В Минздраве сообщили, что на лечение за границу отправили еще 24 украинца
05:43
В ISW склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ еще не началось
05:02
совбез ООН
Совбез ООН в понедельник обсудит гуманитарные последствия агрессии РФ в Украине
04:28
Парламент Португалия легализовала эвтаназию: слово за президентом
03:33
В Румынии завершились учения НАТО Dacian Spring 2023
03:05
Российский "Кинжал" сбил ЗРК Patriot, который и должен был стать его целью, - CNN
01:58
Требовал взятку за инвалидность: в Одессе задержали командира военного госпиталя
01:31
В центре Киева на территории больницы загорелось авто скорой помощи: обнаружено тело женщины
01:23
Валерий Залужный
Мама искала сына: Залужный рассказал о случае на войне, который заставил его плакать
01:05
Жозеп Боррель
Оппонент, партнер и конкурент: в ЕС согласовали обновленную стратегию по Китаю
00:36
Эксклюзив
Отмена Россией виз для грузин - это безуспешная и неуклюжая попытка затащить Грузию в свой лагерь прокаженных, - дипломат Чечелашвили
00:27
Взрывы в Луганске: оккупанты заявили о ранении депутата госдумы РФ Водолацкого
00:05
МАГАТЭ планирует представить соглашение по защите ЗАЭС до конца месяца, - Reuters
00:00
Эксклюзив
Передача Украине ракет Storm Shadow позволит нейтрализовать один из элементов ядерного шантажа РФ, - аналитик Фонда Деминициативы
2023, пятница
12 мая
23:48
Эксклюзив
Под руководством Запада нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован быстрее, чем под якобы патронатом РФ, - дипломат Ельченко
23:10
Эксклюзив
Чтобы люди "эвакуировались" из оккупированной части Запорожской области, россияне не завозят продукты, - глава ОВА Малашко
23:02
Заявления Трампа насчет целесообразности помощи Украине не повлияли на политику США, - Белый дом
22:46
В Мелитополе прогремел громкий взрыв. Исчезла электроэнергия, вода и связь
22:36
Эксклюзив
Россияне вывозят из ЗАЭС всю документацию и призывают рабочих уезжать, - руководитель ОВА Малашко
22:18
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС, пока Украина не исключит OTP Bank из списка спонсоров войны
22:16
Обновлено
Зеленский ввел санкции против лиц, помогавших РФ контролировать Запорожсталь
22:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Ситуация вокруг Бахмута системно меняется, Storm Shadow лучше, чем ATACMS: военные итоги недели
21:58
"Мое отношение к рассии было всегда негативным", - жена Усика
21:45
Обзор
Риши Сунак просит дать слово Зеленскому на Евровидении, контрнаступление Украины может стать основой для дипломатии с РФ. Мировые СМИ об Украине 12 мая
21:35
В киевском метро со следующей недели уменьшат интервалы движения поездов
21:31
Второй крупнейший в мире производитель алкоголя уходит с российского рынка
21:16
Илон Маск выбрал новую главу Twitter
21:02
В Никополе в результате обстрела повреждены церковь и частные дома. Есть раненый
20:51
Правительство постановило повысить зарплаты медикам в зоне боевых действий
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV