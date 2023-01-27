Потери РФ в Донецкой и Луганской области в 7 раз превышают потери ВСУ, - Данилов
Потери российской армии в Донецкой и Луганской области в 7 раз превышают потери Вооруженных сил Украины. Страна-агрессорка исчерпывает свои ресурсы
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью " 24 каналу".
"До начала полномасштабного вторжения в Украину россиянам почти удалось убедить весь мир в том, что Украина не устоит. Сейчас же украинцы на поле боя доказали, что способны отстоять свою независимость и свободу", – отметил он.
Данилов напомнил, что РФ стремится захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах. Сейчас оккупанты пытаются найти слабые места в обороне Украины, однако потери врага существенно превышают потери ВСУ.
"Потери врага, касающиеся Донецкого и Луганского направления, в 7 раз выше потерь наших военных", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Как россияне будут двигаться дальше, будет зависеть от многих факторов, но мы видим, что они постепенно истощаются", – резюмировал он.
- 26 января спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый сообщил, что за два месяца боев на Бахмутском направлении российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.
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