"Потери РФ снова начали расти": Тарнавский отчитался об уничтожении ЗРК "Тор" и 11 БПЛА на Таврийском направлении
По состоянию на вечер субботы, 28 октября, известно, что потери российских террористов на Таврийском направлении снова начали расти
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Потери врага снова начали расти. В общем, враг нанес 4 авиационных удара, провел 47 боевых столкновений и совершил 1014 артобстрелов. Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении", - пишет Тарнавский.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1256 огневых задач. Известно, что общие потери РФ – 529 человек. Один оккупант сдался в плен.
Уничтожены 36 единиц военной техники противника. Речь идет о 7 танках, 9 боевых бронированных машинах, 1 артсистеме, 11 БПЛА, единице спецтехники, зенитном ракетном комплексе "ТОР" и складе боеприпасов.
- В течение суток, 27 октября, на фронте произошло 48 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Больше всего атак россиян отражено в направлении Марьинки, Авдеевки и Купянска.
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