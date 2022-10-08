Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 62 тыс. человек
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили 62 060 российских военных
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 октября ориентировочно составили:
личного состава – около 62060 (+380 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2472 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5111 (+18) ед,
артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,
РСЗО - 345 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 180 (+3) ед,
самолетов – 266 (+0) ед,
вертолетов – 234 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
специальная техника – 136 (+1).
Отмечается, что за последние сутки наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное