Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 62060 (+380 в сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2472 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5111 (+18) ед,

артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,

РСЗО - 345 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 180 (+3) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 234 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,

специальная техника – 136 (+1).

Отмечается, что за последние сутки наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb