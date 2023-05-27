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Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 206 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили 206 200 российских военных
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:
- Личного состава – около 206 200 (+480 за сутки) лиц ликвидировано
- Танцев ‒ 3799 (+3) единицы
- Боевых бронированных машин – 7442 (+7)
- Артиллерийских систем – 3406 (+22)
- РСЗО – 572 (+2)
- Средства ПВО ‒ 329 (+1)
- Самолетов – 310 (+0)
- Вертолетов – 296 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31)
- Крылатые ракеты ‒ 1025 (+10)
- Корабли /катера ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 6172 (+11)
- Специальная техника ‒ 449 (+3)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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