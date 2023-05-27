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Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 206 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ

27 мая, 2023 суббота
08:23
Война с Россией

Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили 206 200 российских военных

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:

  • Личного состава – около 206 200 (+480 за сутки) лиц ликвидировано
  • Танцев ‒ 3799 (+3) единицы
  • Боевых бронированных машин – 7442 (+7)
  • Артиллерийских систем – 3406 (+22)
  • РСЗО – 572 (+2)
  • Средства ПВО ‒ 329 (+1)
  • Самолетов – 310 (+0)
  • Вертолетов – 296 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31)
  • Крылатые ракеты ‒ 1025 (+10)
  • Корабли /катера ‒ 18 (+0)
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 6172 (+11)
  • Специальная техника ‒ 449 (+3)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


 
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