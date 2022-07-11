Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину: 37,4 тыс. военных, 1645 танков и 247 РСЗО
С 24 февраля по 11 июля оккупанты потеряли около 37 400 военных, 3 828 бронемашин, 1 645 танков и 109 ПВО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составляют:
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личного состава – около 37 400 (+100) человек;
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танков – 1645 (+4) ед.;
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боевых бронированных машин – 3828 (+5) ед.;
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артиллерийских систем – 838 (+4) ед.;
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реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;
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средств ПВО - 109 (+1) ед,
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самолетов - 217 (+0) ед,
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вертолетов - 188 (+0) ед,
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беспилотников оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
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крылатых ракет – 155 (+0),
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кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,
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специальной техники – 66 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.
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