Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину: 37,4 тыс. военных, 1645 танков и 247 РСЗО

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составляют:

личного состава – около 37 400 (+100) человек;

танков – 1645 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3828 (+5) ед.;

артиллерийских систем – 838 (+4) ед.;

реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;

средств ПВО - 109 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 676 (+0),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,

специальной техники – 66 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.

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