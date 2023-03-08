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Потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 155 тыс. погибшими, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли более 155 тыс. военных погибшими
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2023 года ориентировочно составили:
- Личного состава – около 155 530 (+700 в сутки) лиц ликвидировано
- Танков ‒ 3436 (+4) единицы
- Боевых бронированных машин – 6723 (+9)
- Артиллерийских систем – 2463 (+7)
- РСЗО – 488 (+0)
- Средств ПВО ‒ 253 (+0)
- Самолетов – 303 (+0)
- Вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3)
- Крылатых ракет – 873 (+0)
- Кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7)
- Специальной техники ‒ 236 (+0)
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