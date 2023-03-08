Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2023 года ориентировочно составили:

Личного состава – около 155 530 (+700 в сутки) лиц ликвидировано

Танков ‒ 3436 (+4) единицы

Боевых бронированных машин – 6723 (+9)

Артиллерийских систем – 2463 (+7)

РСЗО – 488 (+0)

Средств ПВО ‒ 253 (+0)

Самолетов – 303 (+0)

Вертолетов – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3)

Крылатых ракет – 873 (+0)

Кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7)

Специальной техники ‒ 236 (+0)