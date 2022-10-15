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Потери РФ приближаются к 65 тыс., но и 100 тыс. не заставят Кремль о чем-то задуматься, - Зеленский

15 октября, 2022 суббота
20:55
война с Россией

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что потери России в войне с Украиной не вынуждают Кремль задуматься о своих действиях

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65. тыс. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И после того как продолжается российская "могилизация", можно сказать, что и 100 тыс. погибших граждан России не заставят Кремль о чем-то задуматься… Только реальные победы Украины, только реальная защита свободного мира самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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