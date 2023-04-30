Об этом говорится в вечерней сводке за 30 апреля.

"Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, в этом контексте, так называемое МГБ настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город из Московской области прибыла группа медиков, среди которых хирурги.

"Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска", – говорится в сообщении.

ВСУ поразили 4 района сосредоточения окупантов и 2 района сосредоточения вражеской артиллерии

Украинская авиация за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов.

За день россияне совершили 30 обстрелов из РСЗО и нанесли 15 авиаударов

Кроме того, противник нанес 2 ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 20 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ.

В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области, повреждены частные дома. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области, а также Червона Зоря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Вовчанск, Лошаково на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такова:

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены по населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Дворична, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

враг наступательных действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены по населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Дворична, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты вблизи линии боевого столкновения: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, Колодязи, Верхнекаменное, Спирное и Раздолевка Донецкой области.

артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты вблизи линии боевого столкновения: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, Колодязи, Верхнекаменное, Спирное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел тщетные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка, Северное, Зализное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел тщетные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка, Северное, Зализное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Водяное и Первомайское.

противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Водяное и Первомайское. На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области, а также Херсон. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис Херсонской области.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью, 30 апреля, ВСУ обстреляли населенный пункт Суземка, в результате чего погибли 4 человека.