Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 102 050 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 3011 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 010 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1 991 (+3) ед,

РСЗО – 418 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 706 (+0),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4 635 (+8) ед,

специальной техники – 178 (+0).

Напомним, войска РФ ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако 24 декабря защитники отразили вражеские атаки в районах 15 населенных пунктов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb