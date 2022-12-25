Потери оккупантов: ВСУ ликвидировали более 102 тыс. россиян
За сутки россияне потеряли 620 военных, 16 боевых бронированных машин, 5 танков и 3 артиллерийские системы
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 102 050 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3011 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6 010 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1 991 (+3) ед,
- РСЗО – 418 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 706 (+0),
- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 635 (+8) ед,
- специальной техники – 178 (+0).
- Напомним, войска РФ ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако 24 декабря защитники отразили вражеские атаки в районах 15 населенных пунктов.
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