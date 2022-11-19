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Потери оккупантов в Украине составили более 83 тыс. военных
Генеральный штаб ВСУ назвал потери оккупантов в сутки: 420 солдат, 6 танков и 2 артиллерийские системы
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
По состоянию на 269 день российского полномасштабного вторжения в Украину оккупанты понесли потери:
- личного состава – около 83,880 (+420) человек ликвидировано
- танков ‒ 2885 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5815 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1867 (+2) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),
- крылатые ракеты 480 (+0),
- корабли /катера / warships ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
- Ранее Генеральный штаб сообщал, что россияне ведут наступательные действия по трем направлениям, однако ВСУ отразили атаки в районах 6 населенных пунктов.
- Также 18 ноября защитники Украины поразили 12 мест сосредоточения войск РФ, уничтожено средство их ПВО.
- В эфире Эспрессо утром 19 ноября офицер батальона "Свобода" рассказал , что у Бахмута противник пытается пехотой штурмовать позиции ВСУ: все завалено трупами врага.
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