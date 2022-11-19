Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

По состоянию на 269 день российского полномасштабного вторжения в Украину оккупанты понесли потери:

личного состава – около 83,880 (+420) человек ликвидировано

танков ‒ 2885 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5815 (+7) ед,

артиллерийских систем – 1867 (+2) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли /катера / warships ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,

специальная техника – 161 (+0).