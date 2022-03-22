Потери на 1,5 млрд грн: в Киевской области сгорел склад компании “Фармак”

Об этом сообщил в Facebook член совета директоров компании Петр Чернышев.

"Склад "Фармака" находился под Макаровым. Насколько мы понимаем, в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел - компания понесла примерно 1,5 млрд грн убытков. Мы работаем над полноценным возобновлением производства. Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", - написал Чернышев.



Он также добавил, что "Фармак" с 24 февраля не поставляет лекарства в РФ и Белоруссию.