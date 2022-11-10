Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов, говорят военные.

"Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", - отмечают в Генштабе.

Для обороны и отпора вооруженной агрессии задействуют все возможные инженерные заграждения, также будет минирование местности и использование фугасов. Активно действуют подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии.

27 октября в Генштабе предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

30 октября Генштаб ВСУ сообщил , что россияне продолжают опрокидывать войска на территорию Беларуси. Среди прочих, на территорию РБ прибыли и кадыровцы.

8 ноября стало известно , что на территории Беларуси совместно с Россией продолжают формировать группировку войск. А 9 ноября, что в пограничных войсках Белоруссии создают подразделения операторов ударных БПЛА.

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