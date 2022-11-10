"Потери будут огромными": в Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления из Беларуси
Украинские войска перейдут к активной обороне и массовому огневому поражению оккупантов в случае наступления с территории Беларуси
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов, говорят военные.
"Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", - отмечают в Генштабе.
Для обороны и отпора вооруженной агрессии задействуют все возможные инженерные заграждения, также будет минирование местности и использование фугасов. Активно действуют подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии.
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