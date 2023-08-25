Экономическая ситуация

Результаты очередного ежеквартального опроса ЕБА "МПБ в условиях войны" свидетельствуют, что малый и средний бизнес продолжают возобновлять свою работу после значительного сокращения активности в 2022 году. По результатам августовского опроса, более половины респондентов (52%) работают в полном объеме (в мае полноценно работали 41%, а год назад – 28%). Также по сравнению с прошлым кварталом, с 12% до 22% увеличилось количество бизнесов, имеющих резервы на год и более, а количество тех, которые вообще не имеют резервов, сократилось с 32% до 28%. Негативной тенденцией было то, что уменьшилось количество компаний, выплачивающих заработную плату в полном объеме (на 6 п. до 56%) и увеличилось количество компаний, сокративших размер зарплаты (на 8 п. до 24%).

Около трети предпринимателей отметили, что их бизнес понес потери непосредственно в результате боевых действий, у 37% респондентов прямые и опосредованные потери от войны составили более 50 тыс. дол. США, а не понесли потери только 19% опрошенных предпринимателей.

О высоком уровне неопределенности по дальнейшим перспективам восстановления свидетельствует тот факт, что 36% респондентов не определились с тем, планируют ли вкладывать новые средства в развитие собственного бизнеса, а 21% не планируют этого делать.

Результаты более широкого опроса (большая выборка + предприятия всех размеров), проводимая Институтом экономических исследований и политических консультаций "Новый ежемесячный опрос предприятий", показали, что ситуация на фронте продолжает оказывать непосредственное влияние на ожидания бизнеса. Предприниматели стали осторожнее относительно планов в кратко- и среднесрочной перспективе: неопределенность в 3-месячной перспективе растет уже второй месяц подряд, а неопределенность в 6-месячной перспективе выросла впервые за последние 9 месяцев. В то же время, предприниматели продолжают верить в Победу Украины в долгосрочной перспективе – неопределенность в перспективе 2 года уменьшилась впервые за последние 3 месяца. Доля опрошенных, которые не смогли дать ответ, что будет с деловой активностью на предприятии через два года, уменьшилась с 61% в июне до 55% в июле, а планирующих расширить деятельность – увеличилась с 23% до 26%.

По данным Государственной таможенной службы, за январь-июль 2023 г. внешний товарооборот Украины составил $57.5 млрд, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На фоне возобновления импорта в условиях фиксированного курса и проблем с экспортом, это приводит к расширению дефицита торговли товарами: с 6.4 млрд дол. США за первые 7 мес. 2022 г. – до 13.9 млрд дол. США за аналогичный период 2023 г. Как уже отмечалось ранее, такая тенденция хотя и является свидетельством восстановления экономической активности, но также указывает на постепенное накопление макроэкономического дисбаланса. Это требует активных действий правительства по оживлению экспорта и осторожности Национального банка в процессе валютной либерализации.

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Бюджетная сфера

По сообщению Министерства финансов, за январь-июль 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1640,1 млрд грн. В частности, в июле расходы составили 231,8 млрд. гривен. Учитывая режим военного времени, расходы направлялись почти исключительно на военные и социальные цели, а также на обслуживание государственного долга. Так, основными статьями расходов общего фонда государственного бюджета были:

669,9 млрд грн (в июле – 100,5 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 40,8% от общего объема расходов, израсходованных за январь – июль 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 млрд грн (в июле – 76,9 млрд грн).

406,3 млрд грн (в июле – 65,3 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов, в том числе 276,9 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины, 78,6 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

304,6 млрд грн (в июле – 40,3 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 18,6% от общего объема расходов, в том числе 158,6 млрд грн – трансферт Пенсионного фонда для финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; 105,5 млрд грн – для выплаты министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

92,3 млрд грн (в июле – 7,8 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,6% от общего объема;

128,1 млрд грн (в июле – 11,3 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 7,8% от общего объема.

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 22.08.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 3,3 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,8% до 19,25%. Как и во время предыдущих аукционов, наибольшим спросом у инвесторов были гривневые бумаги с погашением в июле 2026 г., которое министерство финансов удовлетворило лишь на 15% (заимствовано 2,1 млрд гривен) с приемлемой для себя доходностью. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,87%.

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Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков более высокими темпами по сравнению с ростом спроса на нее обусловило сокращение чистого спроса на иностранную валюту на МВРУ. Соответственно, чистая продажа иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка уменьшилась на прошлой неделе до 406 млн долларов США (по сравнению с 469 млн долларов США неделей ранее).

Объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 августа 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка достигли 41,7 млрд долларов США (+6,9% или 2,7 млрд долларов США в месяц), что обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

Кроме того, 22 августа в госбюджет поступил седьмой транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. В общей сложности в 2023 году Украина получила уже 12 млрд евро льготного кредитного финансирования из предусмотренных этой программой 18 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи по обслуживанию кредита вместо Украины будет платить Сторона ЕС. Макрофинансовая помощь, как и в предыдущие периоды, направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе-июле 2023 года чистая прибыль банковской системы увеличилась до 83,2 млрд гривен (+15,5 млрд грн в июне), что превышает соответствующий показатель за весь 2021 год. Чистые процентные доходы банков за 7 месяцев 2023 года составили 111,3 млрд гривен (+40,7% YOY), чистые комиссионные доходы – 29,4 млрд гривен (+16,3% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (более 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (4,9 млрд грн). Рентабельность активов банков за январь-июнь 2023 г. составила 6,8%, капитала – 67,5%.

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Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, по результатам июля составлявшие 24,3% для регулятивного и 14,8% - для основного капитала банков.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне около 700 млрд грн, в том числе более 500 млрд грн – в депозитных сертификатах НБУ, в условиях умеренных расходов с Единого казначейского счета Правительства, которые были стерилизованы путём интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 668 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд. грн., в том числе 462 кредита на сумму 1,1 млрд. грн. – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 35,5 тысячи на общую сумму 135,7 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.