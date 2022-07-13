Потепление и периодические дожди: синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 14 июля

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

По ее словам, на Севере и Западе 14 июля станет теплее. В большинстве областей Украины температура воздуха будет составлять +22...+28°C. В Сумской, Харьковской, Полтавской, части Черниговщины и Луганщины будет +19...+22°C. В Закарпатье и Одесщине она достигнет +30°C.

Осадки будут прекращаться, преобладать сухая погода, появится солнце. Однако в северных и северо-восточных областях вероятны периодические дожди, грозы.

В Киеве температура воздуха вырастет до +24 ° C, будут солнечные прояснения, ветер северо-западного направления. Возможен дождь.

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