Потепление и периодические дожди: синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 14 июля
Украинцам 14 июля следует ожидать +30, солнечную погоду, возможны периодические дожди и грозы
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .
По ее словам, на Севере и Западе 14 июля станет теплее. В большинстве областей Украины температура воздуха будет составлять +22...+28°C. В Сумской, Харьковской, Полтавской, части Черниговщины и Луганщины будет +19...+22°C. В Закарпатье и Одесщине она достигнет +30°C.
Осадки будут прекращаться, преобладать сухая погода, появится солнце. Однако в северных и северо-восточных областях вероятны периодические дожди, грозы.
В Киеве температура воздуха вырастет до +24 ° C, будут солнечные прояснения, ветер северо-западного направления. Возможен дождь.
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