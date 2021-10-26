Потенциальный соперник пренебрежительно высказался о достижениях Фьюри

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам "временного" чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), побед над украинцем Владимиром Кличко и американцем Деонтеем Вайлдером недостаточно, чтобы считаться выдающимся бойцом.

"Ну с кем он сражался? Деонтей Вайлдер и Владимир Кличко. За это нельзя называть себя величайшим. Ладно, сейчас ты можешь быть лучшим тяжеловесом своей эпохи, потому что у тебя нет поражений, и ты победил всех, кто стоял в ринге. Но ты не лучший. Ты не достиг и половины того, чего добился Льюис, Али, Фрейзер, Форман", - сказал Уайт, который может стать следующим соперником Фьюри.

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC.