Потенциальный соперник пренебрежительно высказался о достижениях Фьюри
Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что его соотечественник Тайсон Фьюри не заслуживает считаться выдающимся боксером
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам "временного" чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), побед над украинцем Владимиром Кличко и американцем Деонтеем Вайлдером недостаточно, чтобы считаться выдающимся бойцом.
"Ну с кем он сражался? Деонтей Вайлдер и Владимир Кличко. За это нельзя называть себя величайшим. Ладно, сейчас ты можешь быть лучшим тяжеловесом своей эпохи, потому что у тебя нет поражений, и ты победил всех, кто стоял в ринге. Но ты не лучший. Ты не достиг и половины того, чего добился Льюис, Али, Фрейзер, Форман", - сказал Уайт, который может стать следующим соперником Фьюри.
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC.
- Напомним, 23 октября промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что британец проведет следующий поединок весной 2022 года против Диллана Уайта или Джо Джойса.
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