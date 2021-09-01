Потенциальный соперник Ломаченко провалил тест на допинг
Мексиканского боксера Оскара Вальдеса поймали на допинге перед чемпионским поединком против бразильца Робсона Консейсао
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
По его информации, чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) во втором полулегком весе (до 59 кг) сдал положительную допинг-пробу. В мексиканца был обнаружен запрещенный диуретик.
На 10 сентября было запланировано бой Оскара Вальдеса против бразильца Робсона Консейсао.
Весной промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум назвал Оскара Вальдеса одним из потенциальных соперников украинского боксера.
Sources: Oscar Valdez has tested positive for a diuretic, a banned substance. He's scheduled to defend his 130-pound title vs. Robson Conceição on Sept. 10 in an ESPN + main event. That was his A-sample. The test was conducted by VADA, part of the WBC Clean Boxing Program.- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 31, 2021
Напомним, 18 марта стало известно, что чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Оскар Вальдес не будет драться с Василием Ломаченко.
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