Потенциальный соперник Ломаченко победил с нокдауном, но лишился титулов
Американский боксер Шакур Стивенсон победил бразильца Робсона Консейсау, но лишился звания чемпиона мира WBO и WBC из-за проваленного взвешивания
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 24 сентября в Нью-Джерси (США) Стивенсон победил Консейсау 117:109, 118:108, 117:109. В четвертом раунде американец отправил бразильца в нокдаун.
Несмотря на это, американец лишился титулов чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) из-за того, что не уложился в лимит категории на взвешивании. Пояса объявлены вакантными.
После этого Шакур Стивенсон объявил, что продолжит выступления в легком весе (до 61.2 кг), где чемпионом раньше был Василий Ломаченко.
Американец не раз заявлял о желании встретиться с украинцем. Промоутером обоих боксеров является Боб Арум.
Пока всеми титулами в легком весе (до 61,2 кг) владеет американец Девин Хейни, который будет защищать их 15 октября в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
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17 августа стало известно, что Василий Ломаченко проведет следующий бой в октябре 2022 года против американца Джемейна Ортиса.
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