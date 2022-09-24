Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 24 сентября в Нью-Джерси (США) Стивенсон победил Консейсау 117:109, 118:108, 117:109. В четвертом раунде американец отправил бразильца в нокдаун.

Несмотря на это, американец лишился титулов чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) из-за того, что не уложился в лимит категории на взвешивании. Пояса объявлены вакантными.

После этого Шакур Стивенсон объявил, что продолжит выступления в легком весе (до 61.2 кг), где чемпионом раньше был Василий Ломаченко.

Американец не раз заявлял о желании встретиться с украинцем. Промоутером обоих боксеров является Боб Арум.

Пока всеми титулами в легком весе (до 61,2 кг) владеет американец Девин Хейни, который будет защищать их 15 октября в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

17 августа стало известно, что Василий Ломаченко проведет следующий бой в октябре 2022 года против американца Джемейна Ортиса.

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