Об этом пишет Vice.

Согласно результатам исследования, представленным на обширной конференции по геохимии в понедельник, 10 июля, планеты, содержащие жидкую воду, ключевой ингредиент для жизни, могут быть в 100 раз более распространенными, чем предполагалось ранее.

Несмотря на то, что жизнь на Земле возникла в океанах, ученые выяснили, что подповерхностные водоемы, где также может формироваться жизнь, могут образовываться на планетах, вращающихся вокруг красных карликов, гораздо меньше Солнца. Это открытие имеет большое значение для поиска инопланетной жизни, поскольку красные карлики являются самым распространенным классом звезд. Они часто имеют в своих системах скалистые планеты, похожие на Землю.

В то же время, Земля является единственной планетой в нашей Солнечной системе, на поверхности которой сейчас водянистые океаны, однако некоторые из наших соседних миров содержат подповерхностные океаны под своими ледяными оболочками.

Луджендра Оджа представил доказательства существования геотермального тепла внутри многих холодных "экзоземель", то есть землеобразных планет в других звездных системах. Эти подледные океаны в системах красных карликов могут обеспечивать условия для жизни в течение длительного периода согласно исследованию под руководством Оджи, которое было опубликовано в Nature в конце 2022 года.



Ученые предположили, что геотермальная активность, вызванная распадом радиоактивных элементов, могла стать источником тепла, способствовавшего тому, что называется "базальным таянием" льда в воду при отсутствии сильного солнечного излучения.

"Большинство экзопланет, похожих на Землю, которые мы нашли сегодня, вращаются вокруг красных карликов", - объяснил Оджа.

Отмечается, что его команда смоделировала экзопланеты, основанные на реальных примерах, и исследовала динамику таяния подповерхностных океанов. Команда специально сосредоточилась на динамике разных ледяных щитов как способе ограничить вероятность того, что подледниковые океаны могут таять в результате действия геотермальной энергии на внеземные миры. Результаты показали, что даже небольшие потоки геотермального тепла могут разморозить водоемы под ледяными панцирями дальних экзопланет, что указывает на то, что эти скрытые океаны, вероятно, находятся в изобилии в системах красных карликов в Млечном Пути.

Более того, миллиарды лет полураспада радиоактивных элементов могут обеспечить длительный стабильный источник тепла для этих подземных морей, повышая вероятность того, что в них может возникнуть и процветать жизнь. Этот последний пункт особенно важен для ученых, специально изучающих пригодность для жизни систем красных карликов, являющихся темой горячих споров.

Красные карлики могут быть меньше и тусклее Солнца, но известно, что они производят интенсивный свет и взрывные вспышки, которые могут помешать жизни закрепиться на поверхности их планет. Однако жизнь, возникшая в подледниковых океанах на этих мирах, была бы защищена от этих разрушительных воздействий на поверхность слоем льда.