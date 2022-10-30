Потенциально опасный астероид, размером с небоскреб, пролетит мимо Земли на близком по космическим меркам расстоянии
Астероид под названием 2022 RM24, по размерам лишь немного уступающий самому высокому в мире зданию Бурдж Халиф, 1 ноября максимально приблизится к Земле
Об этом сообщает Space.com, ссылаясь на аналитику NASA.
Предполагаемый размер астероида составляет от 330 до 740 метров, что лишь немного уступает дубайскому Бурдж Халифу, самому высокому небоскребу планеты (его высота - 828 метров).
Астероид пролетит на скорости 84 000 км в час, что в 68 раз превышает скорость звука. Небесное тело приблизится к Земле на расстояние 2,3 миллиона километров. Это малое расстояние в пределах космоса, поскольку всего в 6 раз больше, чем расстояние нашей планеты до Луны.
В сообщении говорится, что NASA обозначает любой космический объект, приближающийся на расстояние 193 миллиона км от Земли, как "околоземный объект" и классифицирует любое крупное тело в пределах 7,5 миллионов км от нашей планеты как "потенциально опасное". Заметив эти потенциальные угрозы, астрономы изучают их с помощью радаров, чтобы выявить признаки каких-либо отклонений от прогнозируемых траекторий, которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.
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