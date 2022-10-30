Об этом сообщает Space.com, ссылаясь на аналитику NASA.

Предполагаемый размер астероида составляет от 330 до 740 метров, что лишь немного уступает дубайскому Бурдж Халифу, самому высокому небоскребу планеты (его высота - 828 метров).

Астероид пролетит на скорости 84 000 км в час, что в 68 раз превышает скорость звука. Небесное тело приблизится к Земле на расстояние 2,3 миллиона километров. Это малое расстояние в пределах космоса, поскольку всего в 6 раз больше, чем расстояние нашей планеты до Луны.

В сообщении говорится, что NASA обозначает любой космический объект, приближающийся на расстояние 193 миллиона км от Земли, как "околоземный объект" и классифицирует любое крупное тело в пределах 7,5 миллионов км от нашей планеты как "потенциально опасное". Заметив эти потенциальные угрозы, астрономы изучают их с помощью радаров, чтобы выявить признаки каких-либо отклонений от прогнозируемых траекторий, которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

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