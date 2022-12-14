Потенциала российской армии еще хватит на один год активных боевых действий, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Вчера я смотрел анализ разведки Эстонии по запасам оружия в РФ. Как ни странно, но эстонцы одни из первых спрогнозировали атаки России вглубь территории Украины в начале вторжения. Они проанализировали количество артиллерии, тяжелой бронетехники и личного состава и пришли к выводу, что у РФ есть потенциал для активных боевых действий еще почти на год. Это, несмотря на значительное истощение российской армии на данном этапе войны", - Згурец.

Аналитик подчеркнул, что в России остается большое количество старых боеприпасов.

"В России есть определенный запас артиллерии и тяжелой военной техники. С боеприпасами у них ситуация более сложная. В отчетах американской и британской разведки говорится, что россияне начали использовать старые боеприпасы в войне против Украины. Однако старые боеприпасы для российской армии не являются ограничивающим фактором". ”, - добавил он.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в России мобилизуют 17-летних ребят и готовятся к предстоящему поражению своих войск в войне против нашей страны.

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