Потенциала российской армии еще хватит на один год активных боевых действий, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что у российской армии есть потенциал в артиллерии, тяжелой технике и живой силе для того, чтобы вести боевые действия еще почти год
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Вчера я смотрел анализ разведки Эстонии по запасам оружия в РФ. Как ни странно, но эстонцы одни из первых спрогнозировали атаки России вглубь территории Украины в начале вторжения. Они проанализировали количество артиллерии, тяжелой бронетехники и личного состава и пришли к выводу, что у РФ есть потенциал для активных боевых действий еще почти на год. Это, несмотря на значительное истощение российской армии на данном этапе войны", - Згурец.
Аналитик подчеркнул, что в России остается большое количество старых боеприпасов.
"В России есть определенный запас артиллерии и тяжелой военной техники. С боеприпасами у них ситуация более сложная. В отчетах американской и британской разведки говорится, что россияне начали использовать старые боеприпасы в войне против Украины. Однако старые боеприпасы для российской армии не являются ограничивающим фактором". ”, - добавил он.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в России мобилизуют 17-летних ребят и готовятся к предстоящему поражению своих войск в войне против нашей страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.2
-
EUR
Покупка 41.02Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное