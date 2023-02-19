Потенциала не много, - Дуда о передаче Украине F-16

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, Польша все еще имеет некоторые самолеты, которые были приобретены у Советского союза или Германии, когда армия Германской Демократической Республики прекратила свое существование. Тогда ее оборудование можно было взять на вооружение, поэтому Польша смогла получить современные по тогдашним меркам самолеты Миг-29. Часть из них находится на вооружении польской армии.

Также у Польши есть истребители F16, приобретенные у США в рамках программы по модернизации военно-воздушных сил страны.

"Этих самолетов всего 48, поэтому их не так много. Учтите, что на одном американском авианосце сто самолетов. То есть потенциала у нашей страны немного", – рассказал Дуда.

Он добавил, что Польша также приобрела у Соединенных Штатов две эскадрильи F3. Также в настоящее время страна покупает истребители в Южной Корее. Ожидается, что они будут доставлены в Польшу в конце 2023 года.

"Но это будущее, а сегодня факты таковы, что нам не хватает F16, прекрасно защищающих наше воздушное пространство. Поэтому отказ от любого из этих самолетов – это очень серьезное решение, учитывая, что они нуждаются в серьезном и дорогом обслуживании. Поэтому мы не исключаем, что это потребует более широких действий со стороны НАТО", - подытожил президент Польши.