Потенциала не много, - Дуда о передаче Украине F-16
Передача любого самолета Украине является "очень сложным решением", поскольку в Польше не хватает истребителей для защиты своего воздушного пространства
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Наталье Мосейчук.
По его словам, Польша все еще имеет некоторые самолеты, которые были приобретены у Советского союза или Германии, когда армия Германской Демократической Республики прекратила свое существование. Тогда ее оборудование можно было взять на вооружение, поэтому Польша смогла получить современные по тогдашним меркам самолеты Миг-29. Часть из них находится на вооружении польской армии.
Также у Польши есть истребители F16, приобретенные у США в рамках программы по модернизации военно-воздушных сил страны.
"Этих самолетов всего 48, поэтому их не так много. Учтите, что на одном американском авианосце сто самолетов. То есть потенциала у нашей страны немного", – рассказал Дуда.
Он добавил, что Польша также приобрела у Соединенных Штатов две эскадрильи F3. Также в настоящее время страна покупает истребители в Южной Корее. Ожидается, что они будут доставлены в Польшу в конце 2023 года.
"Но это будущее, а сегодня факты таковы, что нам не хватает F16, прекрасно защищающих наше воздушное пространство. Поэтому отказ от любого из этих самолетов – это очень серьезное решение, учитывая, что они нуждаются в серьезном и дорогом обслуживании. Поэтому мы не исключаем, что это потребует более широких действий со стороны НАТО", - подытожил президент Польши.
- 19 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил , что Лукашенко пытается не дать Путину отправить армию Беларуси в Украину, поскольку это будет означать конец режима самопровозглашенного президента.
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