Потенциал вооруженных сил Беларуси слишком слаб, чтобы угрожать Украине, - белорусский оппозиционер Латушко
Экс-министр культуры Беларуси, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что все демократические Telegram каналы и СМИ Беларуси сегодня уделяют внимание ночным взрывам в районе белорусского аэродрома Зябровка
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Белорусские Telegram каналы сообщают, что взрывы в районе белорусского аэродрома Зябровка были слышны в половине первого ночи, а Министерство обороны Беларуси заявляет, что инцидент произошел около 23:00. Мы видим расхождение в информации. Лукашенко уже заявлял, если будут угрозы со стороны, Беларусь отреагирует мгновенно и даст отпор. Все это бред, у Лукашенко не с кем и нечем давать отпор. У него нет боеспособных, мотивированных военных. Он часть вооружения передал РФ. Потенциал вооруженных сил Беларуси слишком слаб, чтобы угрожать Украине", - подчеркнул Латушко.
- В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы
- Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что в случае втягивания Беларуси в войну Путин позаботится о том, чтобы белорусская армия пыталась атаковать страну НАТО.
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