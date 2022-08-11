Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Белорусские Telegram каналы сообщают, что взрывы в районе белорусского аэродрома Зябровка были слышны в половине первого ночи, а Министерство обороны Беларуси заявляет, что инцидент произошел около 23:00. Мы видим расхождение в информации. Лукашенко уже заявлял, если будут угрозы со стороны, Беларусь отреагирует мгновенно и даст отпор. Все это бред, у Лукашенко не с кем и нечем давать отпор. У него нет боеспособных, мотивированных военных. Он часть вооружения передал РФ. Потенциал вооруженных сил Беларуси слишком слаб, чтобы угрожать Украине", - подчеркнул Латушко.

В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что в случае втягивания Беларуси в войну Путин позаботится о том, чтобы белорусская армия пыталась атаковать страну НАТО.

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