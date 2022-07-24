Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Известно, что в России объявлена частичная мобилизация, хотя не общегосударственного масштаба. Потенциал обеспечения российскими военными этой преступной войны уменьшается. Они максимум соберут еще 20 тысяч, чтобы восстановить бригады и военные структуры. Ведь людей, имеющих военный опыт и способность держать оружие в руках, а тем более управлять сложными артиллерийскими бронированными системами, становится все меньше и меньше", – подчеркнул Мусаев.

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