Потенциал национальных движений у РФ есть, но там нет харизматичных демократов, - Климкин
Если кто-то из преступников возглавит так называемые национальные движения в России или использует такие настоящие настроения – это не будет каким-то олицетворением демократии
Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
"Одна из линий напряженности в РФ - это какие-то национальные движения. Я довольно скептически отношусь к происходящему на Северном Кавказе, но считаю, что потенциал таких движений в Сибири однозначно есть. Там есть значительное недовольство грабежом ресурсов, которые там считаются национальными. Вопрос только в том, кто это возглавит. Там же нет харизматичных демократов, там есть свои криминальные сети. Если кто-то из преступников возглавит так называемые национальные движения или использует такие реальные, настоящие настроения - это не будет каким-то олицетворением демократии. Хотя сейчас я не вижу перспектив для олицетворения какой-либо демократии в принципе в России", - считает он.
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