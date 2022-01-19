"Потенциал есть, но Россия не уверена в своей правоте, это заводит в тупик": в ОП ответили на предложение Эрдогана о встрече президентов Украины и РФ

Об этом Подоляк сказал в комментарии РБК-Украина.



"Несомненно, предложение от турецкой стороны продумано, потенциал есть. Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян", – отметил Подоляк.



По его мнению, Турция понимает свои стратегические интересы в сложившейся ситуации. Однако проблема в России, ведь она не уверена в своей правоте, а единственным ответом на любые вопросы являются Минские соглашения.



"Предложение упирается в проблему того, что российская сторона не чувствует свою переговорную позицию как действительно сильную. Один и тот же ответ о Минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же Минским соглашениям. Это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция "замыкания" себя в достаточно глухой позиции. Отсюда и отказ от более гибкой дипломатической игры", - заявил он.



В то же время Подоляк подчеркнул, что российская сторона вынуждена будет выходить из тупика и выполнять обязательства. И это не зависит от того, каким будет формат переговоров.

Как сообщалось ранее, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".