"Потенциал есть, но Россия не уверена в своей правоте, это заводит в тупик": в ОП ответили на предложение Эрдогана о встрече президентов Украины и РФ
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина имеет смысл, однако проблема в том, что у России нет сильной переговорной позиции
Об этом Подоляк сказал в комментарии РБК-Украина.
"Несомненно, предложение от турецкой стороны продумано, потенциал есть. Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян", – отметил Подоляк.
По его мнению, Турция понимает свои стратегические интересы в сложившейся ситуации. Однако проблема в России, ведь она не уверена в своей правоте, а единственным ответом на любые вопросы являются Минские соглашения.
"Предложение упирается в проблему того, что российская сторона не чувствует свою переговорную позицию как действительно сильную. Один и тот же ответ о Минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же Минским соглашениям. Это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция "замыкания" себя в достаточно глухой позиции. Отсюда и отказ от более гибкой дипломатической игры", - заявил он.
В то же время Подоляк подчеркнул, что российская сторона вынуждена будет выходить из тупика и выполнять обязательства. И это не зависит от того, каким будет формат переговоров.
- Как сообщалось ранее, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".
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