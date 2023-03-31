Потенциал единого телемарафона понемногу иссякает, - медиа-менеджерша Остапа
Председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа рассказала, что внимание общества к телемарафону падает, но он все равно остается еще достаточно большим
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Я постоянно слежу за телемарафоном. Я читаю все мониторинги и исследования. Поэтому могу признать, что внимание общества к телемарафону падает, но оно все равно достаточно велико. К началу полномасштабного вторжения целесообразность и логика в таком телемарафоне была. Однако сейчас ситуация изменилась" , - объяснила Остапа.
Журналистка считает, что телемарафон будет существовать до окончания военного положения.
"К началу вторжения России единый телемарафон смог оптимизировать кадровый потенциал телеканалов. Помимо проблемы с кадрами также существовала проблема с экспертами, которые не могли приходить в эфиры или включаться. Сейчас, мне кажется, потенциал телемарафона понемногу исчерпывается. Он превращается в линейный канал. Однако есть решение СНБО о его работе. Я так понимаю, что наши власти планируют, чтобы телемарафон существовал до окончания военного положения", - добавила она.
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