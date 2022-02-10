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"Потенциал, чтоб вывести Европу на новый уровень глобального влияния": Кулеба призвал ЕС отбросить страхи по членству Украины

10 февраля, 2022 четверг
18:27
Общество Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев смотреть в будущее вместе с Украиной и отвергнуть нерешительность в отношении ее членства в ЕС

Об этом министр сказал во время выступления на украинско-французской дискуссии в Париже, передает Укринформ.

"Украина является именно тем потенциалом Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, посмотреть на будущее своими глазами… Туманный взгляд, которым некоторые страны ЕС раньше смотрели на будущее полноправное членство Украины в Евросоюзе, не является конструктивным", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что у Украины есть стратегическое видение устойчивости европейской системы безопасности. В него входят три элемента. Первый – это укрепление установившихся блоков и организаций, в частности ЕС и НАТО. Также их, по словам Кулебы, следует укреплять дополнительными малыми альянсами.

Второй элемент – санкции против агрессоров, посягающих на безопасность в регионе. А третий – готовность к новым большим амбициям.

"Европе нужны здоровые амбиции, частью которых будет и членство Украины в ЕС и НАТО… Потому что для того, чтобы стать глобальным игроком, нужно играть в большую геополитическую игру и наращивать экономические, политические и безопасные мышцы. Это как в футболе. Просто сидя в обороне победить невозможно, нужно проводить контратаки. Конечно, речь идет только о дипломатических контратаках", - пояснил Кулеба.

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Новости
евроатлантическая интеграция
Дмитрий Кулеба
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