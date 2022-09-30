Потап, которого 6 месяцев не было в Украине, заявил, что "хотел на фронт"
Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, который после полномасштабного вторжения России полгода был за границей, сообщил, что хотел на передовую и заочно записался в терроборону
Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ".
Начало полномасштабной войны России против Украины Потап встретил за границей. Из-за того, что артист долго не возвращался домой, он получил шквал критики как от фанатов, так и от коллег. В целом, Потап отсутствовал в стране в течение 6 месяцев и вернулся в сентябре.
Комментируя свои действия, продюсер заявил, что на самом деле много работы за рубежом.
"Первый месяц я был в эфире, валил против россиян, раскрывал их сущность. А потом у меня уже столько стало работы за границей, что я долго там был, чтобы закончить все дела, автоматизировать процессы", – отметил он.
Потап также заявил, что хотел на фронт.
"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я записался в терроборону заочно и решил дальше делать то, что умею. Доносить все об Украине", - объяснил артист.
- По словам Потапа, они вместе с Настей Каменских заработали и передали ВСУ почти 100 млн грн
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