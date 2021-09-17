Посыпать голову пеплом не будем, - тренер "Зари" заключил позорный результат матча в Лиге конференций
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник считает, что поражение норвежскому "Бодо-Глимт" в Лиге конференций - должно дать команде опыт
Об этом сообщает официальный сайт " Зари ".
По словам Скрипника, "Заря" будет готовиться дальше, чтобы улучшить свои результаты.
"Мы понимали, что" Бодо-Глимт "- серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А дальше индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы. будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения ", - сказал тренер" Зари "Виктор Скрипник.
Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения (1: 3) в 1-м туре занимает в таблице третье место.
Итальянская "Рома", которая забила болгарском ЦСКА 5 голов, идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", который победил "Зарю".
В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится 30 сентября.
- 16 сентября во 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" проиграла норвежскому "Бодо-Глимт".
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