Посыпать голову пеплом не будем, - тренер "Зари" заключил позорный результат матча в Лиге конференций

Об этом сообщает официальный сайт " Зари ".



По словам Скрипника, "Заря" будет готовиться дальше, чтобы улучшить свои результаты.



"Мы понимали, что" Бодо-Глимт "- серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А дальше индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы. будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения ", - сказал тренер" Зари "Виктор Скрипник.



Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения (1: 3) в 1-м туре занимает в таблице третье место.



Итальянская "Рома", которая забила болгарском ЦСКА 5 голов, идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", который победил "Зарю".



В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится 30 сентября.





16 сентября во 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" проиграла норвежскому "Бодо-Глимт". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb