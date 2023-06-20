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Посылки с бомбами в Испании: задержанный осужден за терроризм с целью препятствования поддержке Украины

20 июня, 2023 вторник
17:53
Мир

Судья поддержал обвинение в терроризме подозреваемого в отправке в конце 2022 года нескольких бомб в посылках правительственным, дипломатическим и оборонным учреждениям, в том числе посольству Украины

Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на судебные документы.

74-летний Помпей Гонсалес Паскуаль был арестован в январе после того, как в период с 24 ноября по 2 декабря прошлого года он отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой в адрес премьер-министра Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, посольств Украины и США в Мадриде, военно-воздушной базы и производителя оружия.

Большинство боеприпасов были обезврежены, хотя сотрудник службы безопасности украинского посольства получил легкие ранения во время детонации одного из них.

Следственный судья Хосе Луис Калама, выступая в Высоком суде Мадрида, заявил, что оба обвинения в терроризме и изготовлении взрывных устройств с террористической целью были обоснованными, даже если не было доказательств того, что Гонсалес принадлежал к организованной террористической группе или вступил в заговор. Обвиняемый привлечен к ответственности.

Они были оправданы из-за характера и контекста актов, использования взрывных устройств, а также его политических мотивов – таких как нарушение общественного порядка и принуждение правительства прекратить поддержку Украины в войне против России, добавил Калама.

Оба преступления были квалифицированы как преступления с отягчающими обстоятельствами, поскольку две посылки были адресованы высокопоставленным чиновникам – Санчесу и Роблес.

В апреле судья освободил Гонсалеса под залог, сославшись на его возраст, отсутствие судимостей и тот факт, что этап сбора улик в расследовании завершился.

У него изъяли паспорт и запретили уезжать из страны. Он также обязан еженедельно являться в ближайший суд и постоянно информировать судью о своем местонахождении.

Гонсалес – бывший государственный служащий на пенсии, проживающий в Миранда-дель-Эбро в северной провинции Бургос.

В ходе расследования полиция обнаружила на взрывных устройствах следы ДНК, совпадающие с ДНК Гонсалеса.

Записи, предоставленные интернет-магазином Amazon, показали, что Гонсалес покупал прекурсоры для взрывчатки, медные провода, клейкую ленту и шаблоны для надписей в июне и июле 2022 года.

После теракта в Испании в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках были глаза животных, а сами свертки были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

  • Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв , в результате которого пострадал комендант учреждения. Стало известно, что взрывчатка находилась в пакете, который назначался послу Украины.
  • Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством 30 декабря получила испанская компания Instalaza, производящая оружие для Украины .
  • 1 декабря взрывчатку в почтовом пакете отправили в посольство США в Мадриде.
  • 23 января The New York Times писали, что к рассылке писем с бомбами официальным лицам в Испании причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки.
  • 25 января в Испании задержан 74-летний мужчина, подозреваемый в отправлении писем со взрывчаткой.
  • 27 января подозреваемый был заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в терроризме.

Испания
терроризм
помощь Украине
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