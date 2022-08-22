Об этом информирует пресс-служба Новой почты.

Клиенты могут в течение трех дней отправить и получить по почтомату посылку как из магазинов, так и от родных за гривню.

"С 24 по 26 августа украинцы смогут отправлять и получать посылки через почтоматы Новой почты всего за 1 гривню. Тариф снижен для почтоматов по всей стране и действует исключительно для посылок. Отправка документов по обычной цене 45 гривен", - говорится в сообщении.

В почтомат можно отправить любые вещи весом до 20 кг и размером 40х60х30 см.

Для получения услуги за 1 гривню необходимо оформить посылку 24, 25 или 26 августа через почтомат. Оплатить может как получатель, так и отправитель – через приложение.



"Заботиться о своих клиентах для Новой почты всегда было и важно, особенно во времена, когда украинцы нуждаются в этом больше всего. Именно эта одновременно простая и особая идея была положена в акционное предложение ко Дню Независимости Украины", - добавляют в пресс-службе.

С 15 июня Укрпочта и Новая почта возобновили поставки в Украину с китайской платформы Aliexpress.

17 августа Новая почта вместе с ГСЧС Украины начали разработку роботов-саперов.

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