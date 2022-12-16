Об этом сообщают российские СМИ.

В его кабинете взорвалась посылка. Когда он открыл ее, в руках сдетонировала взрывчатка.

В ЦАР Сытый приехал в 2018 году, сначала как "гражданский инструктор" и переводчик. Два года назад он попал под санкции США как сотрудник Пригожина.

Пригожин уже обвинил в организации покушения французов и их "западных союзников – США и других". По его словам, Сытый ранее получал записку с угрозами и призывом к россиянам "убраться из Африки". После покушения Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии.

"Я уже обратился в МИД РФ для того, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение тщательного расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других".

Отметим, что этот инцидент похож на случаи с пакетами со взрывчаткой или остатками животных, несколько дней назад массово поступавших в украинские дипломатические учреждения по всей Европе.

Также в конце ноября стало известно, что по базе вагнеровцев в городе Босангоа в ЦАР был нанесен авиаудар.

29 ноября, Пригожин подтвердил, что гражданин Замбии, отбывавший наказание в колонии в РФ, был завербован в ЧВК Вагнера и позже погиб в Украине.

В тот же день издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАР сообщило, что ЧВК Вагнера начала вербовать повстанцев, содержавшихся в тюрьмах Центральноафриканской республики, для участия в военных действиях в других регионах, в том числе в Украине.

15 декабря президент Ганы заявил, что ЧВК Вагнера нанялись в Буркина-Фасо, за службу им отдали шахту с золотом.

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