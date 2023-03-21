Посягательство на территориальную целостность Украины: 20 депутатов госдумы РФ заочно приговорили к 15 годам заключения каждого
Двадцать депутатов российской государственной думы признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также заочно приговорили к 15 годам заключения каждого
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
В суде прокуроры доказали, что 20 российских депутатов посягнули на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны.
Сообщается, что незадолго до полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, злоумышленники поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании псевдореспублик "ЛДНР" как суверенных, самостоятельных и независимых государств.
22 февраля депутаты госдумы проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-спонсором терроризма и "ЛДНР".
СБУ публикует полный список злоумышленников:
- Алтухов Сергей Викторович, 23.02.1982 г.р.
- Альшевских Андрей Геннадиевич, 14.05.1972 г.р.
- Амельченкова Ольга Николаевна, 05.09.1990 г.р.
- Аникеев Андрей Анатольевич, 16.12.1961 г.р.
- Аникеев Григорий Викторович, 28.02.1972 г.р.
- Артамонова Валентина Николаевна, 13.12.1960 г.р.
- Аршба Отари Ионович, 12.04.1955 г.р.
- Аршинова Алена Игоревна, 03.03.1985 г.р.
- Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.
- Байгускаров Зариф Закирович, 30.06.1967 г.р.
- Борцов Николай Иванович, 08.05.1945 г.р.
- Булавинов Вадим Евгеньевич, 20.03.1963 г.р.
- Исламов Дмитрий Викторович, 05.12.1977 г.р.
- Кузьмин Михаил Владимирович, 28.02.1972 г.р.
- Майданов Денис Васильевич, 17.02.1976 г.р.
- Панков Николай Васильевич, 05.01.1965 г.р.
- Петров Юрий Александрович, 10.04.1947 г.р.
- Пилипенко Ольга Васильевна, 04.01.1966 г.р.
- Пивненко Валентина Николаевна, 14.06.1947 г.р.
- Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г.р.
Каждый из 20 российских народных избранников заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Поскольку осужденные находятся на территории России, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.
В настоящее время прокуроры поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов РФ.
- Ранее подозрение от СБУ получил первый заместитель начальника генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудский, отдававший приказы о проведении полномасштабного вторжения в Украину.
- 2 марта прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении 41 депутата госдумы РФ, поддержавших постановление Владимира Путина за признание независимости "ДНР" и "ЛНР".
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