Об этом информирует Офис генерального прокурора.

В суде прокуроры доказали, что 20 российских депутатов посягнули на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны.

Сообщается, что незадолго до полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, злоумышленники поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании псевдореспублик "ЛДНР" как суверенных, самостоятельных и независимых государств.

22 февраля депутаты госдумы проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-спонсором терроризма и "ЛДНР".

СБУ публикует полный список злоумышленников:

Алтухов Сергей Викторович, 23.02.1982 г.р.

Альшевских Андрей Геннадиевич, 14.05.1972 г.р.

Амельченкова Ольга Николаевна, 05.09.1990 г.р.

Аникеев Андрей Анатольевич, 16.12.1961 г.р.

Аникеев Григорий Викторович, 28.02.1972 г.р.

Артамонова Валентина Николаевна, 13.12.1960 г.р.

Аршба Отари Ионович, 12.04.1955 г.р.

Аршинова Алена Игоревна, 03.03.1985 г.р.

Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.

Байгускаров Зариф Закирович, 30.06.1967 г.р.

Борцов Николай Иванович, 08.05.1945 г.р.

Булавинов Вадим Евгеньевич, 20.03.1963 г.р.

Исламов Дмитрий Викторович, 05.12.1977 г.р.

Кузьмин Михаил Владимирович, 28.02.1972 г.р.

Майданов Денис Васильевич, 17.02.1976 г.р.

Панков Николай Васильевич, 05.01.1965 г.р.

Петров Юрий Александрович, 10.04.1947 г.р.

Пилипенко Ольга Васильевна, 04.01.1966 г.р.

Пивненко Валентина Николаевна, 14.06.1947 г.р.

Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г.р.

Каждый из 20 российских народных избранников заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Поскольку осужденные находятся на территории России, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

В настоящее время прокуроры поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов РФ.